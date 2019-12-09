國民黨正副總統提名人韓國瑜、張善政今日上午9點40分到中選會抽總統號次，並抽中2號。兩人更在現場高唱改編的「採紅菱」，宣示兩人齊心。然而，自我國總統民選以來，抽到2號的勝率最高，共勝出4次，使許多韓國瑜支持者信心大增。

中選會今辦理2020總統大選三組候選人號次抽籤，國民黨總統候選人韓國瑜、副總統候選人張善政兩人一同親自前往；民進黨方面是由副總統候選人賴清德代表抽籤；親民黨則由發言人于美人、不分區候選人劉宥彤陪同親民黨秘書長李鴻鈞代表抽籤。抽籤結果為親民黨「宋余配」抽中1號，國民黨「國政配」抽中2號，民進黨「英德配」抽中3號。

抽籤結果出爐後，號碼成為網友熱議話題。然而，自我國1996年總統民選以來，舉辦6次總統選舉，其中2號共勝出4次，勝率最高！分別為為1996年「李連配」、2008年「馬蕭配」、2012年「馬吳配」以及2016年「蔡陳配」。

韓國瑜支持者紛紛開心表示「2號阿，上次2016總統選2號，贏得勝選，這次韓國瑜抽到2號，不就準備取而代之，贏得勝選，好兆頭」、「只有國政是親自去抽籤，另外兩組人官氣太重」、「一是（事）無成 雙龍取珠 三鞠躬下台」、「現場只有2號非常的快樂陽光！由內而外，假不了」、「二號不錯啊，馬總統兩次都是二號喔」、「自古好事成雙」、「兄弟齊心其力斷金，二號是大勝利，唯一支持」。

(中時電子報)