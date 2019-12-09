苗栗縣長徐耀昌9日上午主持竹南照南國小非營利幼兒園動工典禮。〔謝明俊攝〕

9日上午竹南照南國小舉行非營利幼兒園動工典禮，學生表演太鼓。〔謝明俊攝〕

竹南照南國小非營利幼兒園開工典禮

苗栗縣照南國小非營利幼兒園新建工程，9日上午舉行動工典禮，照南國小位在竹南、頭份雙城聯合都市計畫區內，近年人口數快速增加，幼兒教育需求量大增，所以編定3756萬元新建非營利幼兒園，滿足市民需求。苗栗縣長徐耀昌主持動土典禮時表示，未來新的幼兒園完成後，將可容納4班120名幼兒，將可帶給竹南地區幼兒最大的教育幸福感。

苗栗縣公立幼兒園數量一直不敷使用，尤其是竹南、頭份雙城，在近幾年來人口數量持續攀升，其中，年輕夫妻就業定居雙城人數持續增加，使得幼兒教育需求量也隨立增加，竹南地區公共化幼兒園供應量嚴重不足，苗栗縣政府為落實中央「擴大幼兒教保公共化計畫」的教育政策，與照南國小共同爭取獲得教育部納入前瞻計畫中的校園社區改造計畫，核定3756萬元新建非營利幼兒園。

新的幼兒園為地下1層、地上2層的建築物，規畫包括室內活動室4間，辦公室及健康中心各1間，另外還規畫有幼兒情緒轉換空間、室外教學平台、廚房及無障礙電梯一座及地下防空避難室等設備，將可容納4班120名幼童。整個工程施工期為450天，預計在110年4月完工。

9日上午舉行新建工程開工典禮，苗栗縣長徐耀昌及縣議長鍾東錦等人到場，徐耀昌表示這個非營利幼兒園完成後，可提供安全優質的環境給幼兒學習，提供更舒適寬敞及現代化設備的教學環境，給竹南地區學子最大的教育幸福感。

(中時 )