市場預期蘋果（Apple）將在明（2020）年春天推出平價iPhone，據了解，該款新機為iPhone SE後續機種，部分媒體暫稱其為「iPhone SE2」。但日本網站指出，該款新機可能命名為「iPhone 9」，且價格會比iPhone 8便宜。

日本科技部落格Macotakara報導，消息人士透露，蘋果預計在明年春天開賣的iPhone SE後續機種將繼續採用iPhone 8機殼、搭載A13 Bionic晶片、不具備3D Touch，由於它使用了iPhone 6到iPhone 8的一貫性設計，該機款可能叫做「iPhone 9」，而非「iPhone SE2」。

目前iPhone 8的售價為52800日圓（約449美元）至57800日圓（約499美元），而「iPhone 9」價格可能會跟iPhone 8相同或是更低。

而iPhone 11銷售報喜，傳蘋果將追加千萬支訂單，激勵蘋果6日大漲1.93%，收270.71美元、創歷史收盤新高紀錄，今年以來股價飆漲71%。

(中時電子報)