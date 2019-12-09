蘋果(Apple Inc.)的 MacBook 用戶快看，繼 2019 年年中推出的 13 吋 MacBook Pro，爆發出仍然有電的情況下會出現意外關機的情況後。搭載全新「巧控鍵盤」(Magic Keyboard)、11 月中旬才推出的 16 吋 MacBook Pro(台灣地區尚未開賣)，也爆發了品質疑慮。在多個網站的用戶論壇以及社群平台上，有不少使用者抱怨新款 16 吋 MacBook Pro 出現「爆音」情況，對此蘋果方面已經對內部維修人員給出指示，點出這僅是一個軟體問題，將會透過後續的軟體更新來修復，還請使用者耐心等候。

根據《MacRumors》報導，近日有不少全新 16 吋 MacBook Pro 的使用者在蘋果支援社群(Apple Support Communities)、MacRumors 網站論壇，還有 Twitter、Reddit 等社群上，抱怨電腦在觀看影片或是使用 Final Cut Pro 等軟體時會出現爆音問題。對此，該網站取得了蘋果給授權服務提供商的內部備忘錄，當中點出「當用戶在使用 Final Cut Pro X、Logic Pro X、QuickTime Player 等軟體，或者播放音樂以及影片時，在暫停後會聽見喇叭出現爆音。蘋果已經對此事展開調查。」蘋果指出他們將會在稍晚釋出軟體更新來解決，且請授權維修服務商不需要幫使用者更換電腦或者進行維修，因為這單純是一個軟體上的問題。

Users Report Speaker Popping, Screen Ghosting on New 16-inch MacBook Pro https://t.co/9BDo4m2HFx pic.twitter.com/giRk1hIhdx — iDrop News (@iDropNews) December 6, 2019

目前，蘋果針對 macOS 的更新進度，是已推出了 macOS 10.15.2 的第四個測試版(beta 4)。預料這也將會是一個以修復 Bug 為主的版本，但《9to5mac》指出，在已經曝光的 beta 當中，都還沒有看見針對 16 吋 MacBook Pro 喇叭爆音問題的修復程式。因此，推敲受此問題困擾的使用者，還得等候好一段時間才能讓困擾被解決。

根據網路消息，蘋果的 iOS 13.3 還有 watchOS 6.1.1 正式版有望在本周內推出，而 macOS 10.15.2 是否也將搭上本次更新列車，並有機會修復 16吋 MacBook Pro 的喇叭爆音問題，仍待時間證明。

蘋果在 11 月中旬更新的最新 16 吋 MacBook Pro，搭載了全新的「巧控鍵盤」(Magic Keyboard)，搭配最新8核心處理器，還有全新的溫控設計。而 16 吋 MacBook Pro 配備全新的 AMD Radeon Pro 5000M 系列獨立 GPU，選配最高階的繪圖處理選項，與上一代的高階配置相比，效能提升最快可達 80% 之多。新 MacBook Pro 配備 100 瓦特小時電池 ，具有 Mac 筆記型電腦中歷來最大的電池容量，可帶來額外一小時的電池續航力，讓無線上網或 Apple TV app 影片播放時間最長可達 11 小時，價格從NT$77900起跳，目前為止台灣尚未正式開賣。

(中時電子報)