台中市議員徐瑄灃9日為老榮民請命，強調「保住家園、就差一哩路！」（陳世宗攝）

市長盧秀燕說，市府基於照顧市民立場，出面協助為民發聲；未來走完財產出售處分相關程序後，居民即可購買後取得產權，請住戶們安心過年！（陳世宗攝）

「遲來的正義！」台中市議員徐瑄灃9日為大雅區忠義、六寶社區位於軍備局「北大營區」的老舊眷戶請命，希望市府協助解決，以免晚年流離失所。市長盧秀燕說，市府基於照顧市民立場出面協助為民發聲；未來走完財產出售處分相關程序後，居民即可購買後取得產權，請住戶們安心過年！

台中市議會9日進行市政總質詢，市議員徐瑄灃說，北大營區大雅區忠義、六寶社區拆屋還地案，經高等法院裁定明年2月兩案合併召開調解庭，因在和解條件上還有一些小問題；高院庭長希望市府能於調解庭前再一次召開協調會，希望市府持續協助當地居民爭取權益。

徐瑄灃指出，自救會與軍備局訴訟從2015年迄今超過1500個日子，榮民老伯伯擔心被告拆屋還地；他們從1974年陸續播遷至此定居，當年是在部隊旁經長官允許才建立簡陋家園。如今環境丕變，軍方下令要拆屋還地，心情難以平復，老榮民晚年連棲身處也遭剝奪。

盧秀燕說，雖軍備局還在與住戶訴訟中，市府一定會全力協助，這段期間不會讓軍備局動手拆屋，將儘量運用現有法令，以現況方式保有大家的居住權；未來走完財產出售處分程序，居民即可購買取得產權；她並指示財政局與軍備局密切聯繫，表達市府立場。

財政局長羅仙法表示，目前訴訟雙方主要為軍備局與當地住民，案件起因於早年市府非公用土地借給國防部使用，因國防部疏於管理，使得榮民朋友於該土地上建屋居住，依照法令本來應該要原狀交回，等同要拆屋還地，也讓雙方產生訴訟，第一審軍備局勝訴，使得北大營區旁居民擔心房屋被拆。

羅仙法強調，日前由副市長楊瓊瓔邀請雙方召開協調，達成兩項共識，包括軍備局同意不拆房屋，土地由都發局研商納入中科都市計畫一部分；軍備局即可不用原狀還地，以現狀還給市府；將與軍備局聯繫，解決最後的訴訟和解細節，讓這群榮民朋友可以安心生活。

(中時 )