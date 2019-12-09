民眾黨9日公布2020文宣紀念小物，融入「台灣民眾黨」及「台灣重開機」標語發行T恤、帽子、毛巾、環保帆布包及環保飲料袋，2個組合都限量1500組，每組售價2020元。

民眾黨發起人蔡壁如今公布2020文宣紀念小物，邀請全民成為民眾黨行動代言人，她表示，民眾黨成立至今僅125天，在資源有限的狀態下，盼透過隨身的小物讓每個相信黨主席柯文哲的朋友都能隨身攜帶著，讓「＃ResetTaiwan台灣重開機」訴求散布台灣每個角落，集結眾人信念，一起讓停滯不前的國會重新開機。

2020文宣紀念小物有台灣民眾黨與台灣重開機2款，每組售價2020元，各限量1500組。「台灣民眾黨」是象徵柯文哲，淡色系組合呼應白色力量形象，同時也強調「藍綠推兩邊，民眾擺中間」信念；另一組則是代表蔡壁如的「台灣重開機」組合，顏色鮮明的毛巾正如同外界對政壇血滴子的一貫印象。

民眾黨文宣紀念小物組合包含5個民眾日常實用品項，分別是T恤、帽子、毛巾、環保帆布包及環保飲料袋。

民眾黨指出，欲購買文宣小物可至TPP小舖選購。‬

(中時 )