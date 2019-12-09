世界先進(5347)11月合併營收約為22.7億元，創近八個月來新低，月減7.58%，年減12.18%。

世界先進公司發言人、財務長黃惠蘭表示，由於晶圓出貨量減少，公司11月營收下滑。2019年1至11月合併營收約為256.78億元，與去年同期263.33億元相較約減少2.49%。

世界先進10月加上11月合併營收約為47.26億元，達成本季業績目標中間值70億元之67.5%，本季營運可望順利達標。

近來外資圈傳出，晶圓代工市況持續升溫，8吋廠急單湧入，除了台積電、聯電旗下8吋廠已滿外，世界先進第四季營運有機會超越公司財測值，加上明年新加坡新廠加入，預估將新增產能15%，法人買盤提前壓寶，股價出現一波漲勢。

世界先進先前於法說會表示，第四季客戶持續庫存調整，預估本季合併營收將在68～72億元間，介於季減4.6%至季增1%之間，平均毛利率35～37%。

世界先進第三季營收約71.27億元，第三季毛利率約為37%，稅後純益14.96億元，EPS 0.9元。

(時報資訊)