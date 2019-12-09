不動產代銷業者海悅(2348)11月合併營收3.12億元創歷史新高，12月桃園-永麗花園及公司首度跨足中、南部市場的建案入帳，法人認為，單月合併營收表現可期，第4季單季營運表現有機會再刷新紀錄。

海悅第3季營業淨利1.85億元創下單季歷史新高，前三季EPS達3.99元，法人看好，第4季有機會再往上攀高。海悅今年陸續與大型建商合作，並進軍中、南部市場，全台全面開發，都已見效益產生，加上未來三年都將有穩定的轉投資收益，且子公司自地自建開發案亦可望自2021年開始以全部完工法交屋認列營收獲利，目前能見度可達2023年，中長期營運展望樂觀。

海悅今年積極進軍中、南部市場，近期與達麗建設共同參與台中土地標售案，已取得台中市北屯區創研段6地號及7地號兩筆土地，土地總面積達4,790坪，得標總價36.73億元，海悅各持股30％，預期雙方在共同取得土地後，未來亦有機會進行合作建案的銷售。

(時報資訊)