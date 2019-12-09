頭份市公所訂於12月14日舉辦焢窯活動，將在頭份市中山社區活動中心旁稻田舉行。（謝明俊攝）

頭份市公所訂於12月14日舉辦焢窯活動，將在頭份市中山社區活動中心旁稻田舉行。（謝明俊攝）

苗栗頭份市108年「客家情、土窯夯」─歡喜作伙來焢窯暨農產品特賣會活動，訂於本月14日在頭份市中山社區活動中心旁稻田舉行，活動將搭配社區民俗才藝表演、親子趣味團康活動、卡拉OK歡唱、砌窯焢番薯、農產品特賣會及客家美食共享，歡迎鄉親共襄盛舉一同體驗兒時鄉土樂趣。

頭份市長羅雪珠表示，焢窯為早期客家農村特色活動之一，希望透過體驗兒時農村活動，一同了解在地客家傳統鄉土文化。近年來，市公所每年在頭份南北邊各辦一場產業文化活動，今年北邊已補助流東社區發展協會於9月份舉辦流東茶柚節活動，民眾相當熱情參與。而南邊則委託中山社區活動中心辦理焢窯活動。

這次的焢窯活動訂於12月14日周6，在頭份市中山社區活動中心旁農田舉辦，活動採組隊參加，以5~6人為1組，總計準備800組，除分配200組給在地尖山里、廣興里、尖下里、濫坑里社區組隊參加外，歡迎民眾至頭份市公所現場報名，共有500組，另外預留100組給當日到場民眾現場報名，每人限報一組，不得重複報名，亦不受理電話及網路報名。

頭份市公所表示，報名自即日起至額滿為止，以往民眾報名相當踴躍，市公所歡迎有興趣的民眾儘早報名，以免向隅。活動若遇下雨或重大情事，得酌情更改時間及地點。

(中時 )