新北桃園一證通服務今（9）日上午在新北市長侯友宜與桃園市長鄭文燦的共同宣示下，正式啟用，北北基桃閱讀生活圈正式串聯，將有近千萬的民眾可受惠，不僅借書更便利，望可吸引更多閱讀人口。

為服務更多閱讀人口，新北市跨域借書服務從基隆、台北，持續延伸至桃園，新北市長侯友宜與桃園市長鄭文燦今上午參加「新北桃園一證通用」啟用儀式時，共同宣布即日起新北桃園正式展開圖書資源共享合作，未來只要透過一張借書證，便可以互相借閱兩市圖書。

侯友宜表示，在知識經濟時代，每一個人都必須是終身學習者，這樣才能擷取新知識，充實新能力，以配合新社會的脈動，不致於被快速的社會變遷所淘汰。因此新北市透過推動跨域借閱的服務，除了提供市民更便捷的借閱書籍方式，同時透過跨縣市合作，突破地域隔閡，使閱讀的方式可以更多樣與開放，進而提升國人的閱讀力，也讓「北北基桃一小時生活圈」更加緊密。

新北市立圖書館表示，只要有「新北借書證」，一次可借75本書，新北市、台北市、基隆市、桃園市4個縣市的近2000萬冊的圖書任你借。「北北基桃一證通用」服務市民可利用線上加值辦證及借閱證臨櫃開通的方式，即可結合4個縣市的借閱證，不需重新辦證，即日起開放申請。

詳細申辦方式可查詢新北市立圖書館網站。

(中時 )