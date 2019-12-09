國銀接連踩雷，不過，金融業2019年獲利仍可望創新高。金管會主委顧立雄9日參加參加公股事業推動團體協約及員工持股信託見證儀式接受媒體訪問時指出，香港、新加坡國銀聯貸案出現問題並不算「連續踩雷」，今年金融業獲利仍有望創新高達6千億元。

香港上海國儲4億美元案聯貸案上周爆出即將出現逾放，有11家國銀參貸，曝險部位達新台幣51億元，9日又傳出新加坡商MMI的5.8億美元聯貸案，9月底按季攤還本金已違約未付，年底合約期滿確定無法清償，總共牽涉13家國銀與1家財務公司，累計未清償餘額約新台幣60億元。

顧立雄表示，香港、新加坡兩案的狀況不一樣。香港上海國儲的部分，律師團已經進駐了解實際狀況，主要是上海國儲在收購加拿大油田後，燃氣價格下跌，所以收益不如原先預期，但目前還要去了解新成立的SEC公司財務狀況，包括油田的價值，以及整個公司的財務狀況。但上海國儲是有母公司中國國儲能源集團當保證人的，母公司若有能力，債權還是有一定的確保性。

至於新加坡部分，顧立雄認為，問題不大，因為MMI仍營運正常，只是交付資金一時無法匯出來，但整個聯貸案還是屬於正常狀況，不一定會發生債務違約。

顧立雄指出，大陸國企債務有令人隱憂的地方，資訊不是那麼透明，但大家都有做好相關的風險管理，國銀對中國曝險從授信的情況，有逐月遞減的狀況，相信國銀有留意到相關問題。從授信的狀況來看，這不算是接連踩雷，國銀的金融韌性還是夠的，備抵呆帳也充足，是否會形成呆帳就要看後續的發展。

顧立雄強調，金融2019年獲利情況非常好，銀行、證券、期貨、保險今年獲利有6,000億元，有機會再創歷史新高。

據證期局統計，證券期貨投信108年前10月稅前淨利數字，證券商達363.65億、期貨商37.11億、投信業74.31億。

(工商 )