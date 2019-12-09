網路家庭旗下PChome今（9）日宣布結盟全台首家票券團購網站康太數位17Life，推出「電子票匣」服務，迎戰O2O全方位生活，首波合作商家超過近百個知名品牌、約300種商品，結合美食、飯店住宿、美體美學、旅遊門票、體驗課程等票券通路。

PChome網路家庭執行長蔡凱文表示，PChome 24h購物與17Life結盟，跨足餐飲、旅遊的生活服務領域，在雙12活動推出即買即享優惠的各式電子票券，可直接購買後應用於多元場景，並結合行動支付與P幣點數經濟，有助於提供消費者一站式購足的美好體驗。

據資策會調查，今年雙11期間網購消費者傾向購買餐飲票券比例大幅增長，瞄準雙12商機，PChome24h購物透過17Life與新光三越百貨展開跨業合作，獨家首賣珍寶海鮮、黃亞細肉骨茶、紅花鐵板燒等知名餐飲品牌票券，統計餐飲及旅遊兩大類已占整體比例超過6成。

未來將新增王品、麥當勞、各大飯店住宿及吃到飽餐飲券，並持續擴及美妝、美體美學課程等生活體驗票券，預計將有效帶動三方流量、人潮與業績。

17Life董事長李易騰表示，此次雙12與PChome結盟整合集團資源，雙方共同鎖定票券網購市場，透過17Life提供票券系統與實體店家虛實整合資源，協助PChome布局雙12票券市場從系統到商品一次到位。而對合作的實體店家，則可達到商品一次上架，同時於17Life、PayEasy、PChome多個平台露出銷售的優勢。

揮別傳統紙券攜帶或長久儲存的各種不便，進入PChome24h購物顧客中心「電子票匣」專區，即可統一管理所有票券，出示QRCODE即可兌換。

Chome 今日起連續四晚推出全視角概念體驗設計，包括「發現愛」、「愛存在」、「團團愛」、「來愛吧！」等主題，邀請八組藝人接力開唱，並於晚會推出超值優惠票券組合，創造銷售拉抬效應。

(工商 )