裂果情形頗為嚴重，農民希望能爭取農損補助。(李宗翰服務處提供／莊曜聰台南傳真)

正進入採收期的台南東山咖啡，上周因氣溫驟降及連綿雨勢影響，造成日夜溫差變大，未採收的咖啡豆出現裂果現象，農民向民代反映，希望爭取認列農損補助。

台南市市議員李宗翰接到農民陳情，會同南市府農業局、東山區公所人員前往山區會勘，這波鋒面不僅氣溫大降，又帶來雨勢，溫差大造成裂果情形，若不能盡速採收將影響收成，但農村缺工情形嚴重，另外有不少農園都傳出裂果情形，且超過半數比率，應符合申請天然災害補助條件，希望農業局能替農民多爭取。

王姓農民表示，上周末日夜溫差估計有10度以上，加上降雨使得裂果情形更嚴重，且裂果後必須在3到5天內完成搶收，但現在是採收期，各家都缺人手，所幸第一波日前已經採收曬豆，不然損失恐怕更嚴重。

南市府農業局指出，關於缺工部分，農業局將會協助東山區公所進行短期工媒合，而關於農損補助部分，因人力不足，將於近日安排農委會、農改場等單位共同會勘，了解咖啡豆受害狀況，區公所則希望媒合在地年輕人或大學生投入採收咖啡豆的工作。

(中時 )