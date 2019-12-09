台中市議會市政總質詢，市議員張廖乃綸、張瀞分關切親子館及公共托育中心的設置進度，除了建議台中市政府積極清查可利用的公共空間，也希望公托及親子館進駐社會住宅甚至捷運場站，方便家長接送。市長盧秀燕則承諾，西屯區非設親子館不可，她任內一定會設置，也感謝張廖乃綸議員的積極爭取。

張廖乃綸說，前市長林佳龍任內曾說要在水湳經貿園區內興建親子館，後來因為讓售土地價差將近5億，市府無力負擔。西屯區6歲以下孩童高達2萬3800多人，沒有親子館實在說不過去；她過去極力奔走協調，希望市府能讓出何厝市場二樓，也就是何安活動中心設置親子館，但前市府一直無法讓出空間。

盧秀燕表示，西屯是台中市第二大人口區，年輕家庭很多，別的地方有親子館，這個地方沒有親子館確實說不過去，原本的親子館規畫是在前市長任內撤案，她任內一定會設置，目前看來以何厝市場二樓最合適，市府一定以市民為優先，如果各方面條件都能配合，單純只剩局處協調問題，市府一定會克服。

張廖乃綸指出，西屯區寸土寸金，要找地蓋新建築設親子館或公托公幼，真的很不容易，她希望市府除了積極尋找閒置公共空間，也可以讓公托、親子館進駐社會住宅甚至進駐捷運站，例如國安段社會住宅，就應該盡快推動，並且納入公托、親子館。

盧秀燕強調，過去社會住宅的興建集中在某些區域，西屯區人口快速成長，必須盡速規畫社宅，國安段周邊年輕家庭聚集是非常適合的地點，也因為考慮年輕家庭的需求，必然要規畫相關托育、親子設施；捷運場站設公托、親子館，也是未來趨勢，等未來台中市捷運網絡更密集，市府也會朝這個方向發展。

市議員張瀞分說，大家都支持育兒津貼的發放，設置公托公幼才能更進一步減輕家長托育的負擔。都發局長黃文彬說，豐原安康社宅第二期及翁明段社會住宅都會納入公托或親子館規劃；張瀞分建議，社會住宅除設置公托親子館，也能有銀髮族的活動空間，讓青銀共居、老幼共榮。

(中時 )