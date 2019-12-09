新竹縣配合觀光局「暖冬遊專案」，15日將在竹北新瓦屋舉辦「竹縣約會 聖誕PA」活動，縣長楊文科宣布竹縣秋冬遊補助延長到明年1月，並且加碼「住宿由好禮」，幸運兒有機會將最大獎GoGoRo騎回家。

藝人吳鳳說，新竹縣有很多好玩景點及美食，他近期會拍網路頻道影片，告訴大家怎麼在新竹縣玩得開心，吃得開心，透露會介紹他最愛的新埔柿餅、北埔老街、小叮噹遊樂區、綠世界生態農場等，希望大家來新竹縣玩。

楊文科表示，為提升旅客住宿意願，新竹縣 推出「住宿抽好禮」加碼活動，明年1月底前到新竹縣使用秋冬遊自由行補助方案的遊客，只要上網填寫表單登錄基本資料，就有機會將最大獎時下流行電動車「GoGoRo3」騎回家。

新竹縣旅館商業同業公會理事長鄭建宏表示，這次與16家旅館合作辦理「紙感風城-來住宿送體驗」觀光優惠活動，結合芎林鄉紙寮窩造紙工坊、內灣好客好品希望工場，提供秋冬遊自由行補助旅客免費體驗券，限量1150張，詳情可上「紙感風城-來住宿送體驗」網頁。

交通旅遊處處長游志祥說，15日將在新瓦屋辦理「竹縣約會 聖誕PA」活動，有熱鬧互動劇場、YOYO家族月亮姐姐、浪漫爵士樂曲及精選30家手作市集盡，歡迎民眾遊客一起看表演、逛市集，歡度耶誕佳節。

(中時 )