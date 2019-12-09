據陸媒《經濟日報》報導，經大陸國務院批准，中國人民銀行（大陸央行）與澳門金融管理局5日簽署了雙邊本幣互換協議，目的在維護兩地金融穩定，支持兩地經濟和金融發展。據了解，協議規模為300億元人民幣與350億澳門元，協議有效期3年，經雙方同意可以展期。

(旺報 )