人行與澳門金管局 簽3百億人幣雙邊本幣互換協議 14:442019/12/09 旺報 林汪靜 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 據陸媒《經濟日報》報導，經大陸國務院批准，中國人民銀行（大陸央行）與澳門金融管理局5日簽署了雙邊本幣互換協議，目的在維護兩地金融穩定，支持兩地經濟和金融發展。據了解，協議規模為300億元人民幣與350億澳門元，協議有效期3年，經雙方同意可以展期。 (旺報 ) #協議 #金融 #大陸 #經濟 #澳門 也許您會感興趣 推薦閱讀 被斷貨！華為出驚人絕招 逼美企投降 00:032019/12/05 財經 《國際經濟》拚經濟，日本發布1200億美元財政方案 11:252019/12/05 財經 《國際經濟》內需、出口低迷，澳洲Q4經濟不妙 12:502019/12/05 財經 才1天…川普又變卦！陸砍斷關稅生死線？ 18:332019/12/05 財經 頭份分局舉行金融機構反搶演練 19:212019/12/05 社會 遠銀Bankee社群銀行新創兩大首例 台北金融科技展秀成果 19:322019/12/05 財經 數位身份檔案 未來銀行經營核心 04:102019/12/06 投資理財 陸關稅死期快了！川普爆這天恐發生大事 11:042019/12/06 財經 國銀海外聯貸踩雷51億元 李長庚：只要不傷筋骨 有容錯空間 00:222019/12/07 財經 陸開放金融業 外資活水千億美元 04:102019/12/09 焦點新聞 財經熱門新聞 北京這動作川普火大！ 專家：陸美貿易談判恐破裂 - 財經 台積電最強7奈米不配旗艦5G晶片？ 高通慘遭數據打臉 - 財經 貿易戰撂狠話是演的？陸進口數據揭真相 - 財經 新莊投資客大逃亡！ 慘賠1500萬也要跑 - 財經 外送平台抽太兇！基隆知名店家合作5個月後慘收攤 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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