中國大陸甘肅省慶陽市鎮原縣圖書館稍早前在門口高調「焚書」的作法引起關注，官網雖已下架相關消息，但仍招致批評聲浪。據指被銷毀的書籍涉及「傾向性」，亦即不符合官方意識形態的非法出版或宗教類出版物。

《中央社》綜合報導，這次「焚書」活動中各分管領導親自督查，要求強化「四個意識」、堅持「兩個維護」的政治高度做好清查工作。經清查，迅速下架清理出的成人閱覽室、地方文獻室等涉傾向性書籍65冊，並於10月22日上午組織人員集中當場銷毀。配圖顯示，由兩名女性工作人員在圖書館前將下架書籍撕碎後燒毀。

鎮原縣位於甘肅省東部慶陽市的西南，鎮原縣圖書館去年從國家二級圖書館，晉升為國家一級圖書館。鎮原縣政府網站新聞中心說，「為充分發揮圖書館在社會主流意識形態傳播的主陣地作用，近期，鎮原縣圖書館組織對館藏資源中社會捐贈的非法出版物、宗教類出版物，特別是對含有傾向性的文章書籍、圖片書刊和影像資料等內容作全面清查下架和迅速銷毀」。據館方的通知，危害國家統一、主權和領土完整的圖書；戲說黨史、國史、軍史的圖書；存在違反宗教政策的圖書等都在必須清理的範圍內。

報導說，這次焚書事件引發不少大陸網友激烈議論。知名作家章詒和也在推特發文怒斥「以清查為名，以學校為始，全國範圍『焚書』，事關中國文化命脈，必須由全國人大舉手表決通過。請問這是誰批准的？誰簽的字？」她還直接向現任文旅部部長雒樹剛放話，「圖書館也燒書，圖書館歸屬文化部。文化部發文了嗎？雒部長。」歷史學者章立凡在推特上表示，「焚書」的主意，出於秦朝丞相李斯，其結局則是被五馬分屍。

陸媒《新京報》評論指出，對於這起發生在一家縣圖書館的焚書行為，自然不必作過度聯想，但如何對待書籍等出版物，必須禁得起文明和法律的雙重考量。此事既關係到個案真相，也事關整個社會的文明預期。

另有陸媒引述鎮原縣圖書館一名工作人員說，這個問題沒什麼可說，也沒有討論的必要」，縣宣傳部官員則回應此事「還在調查中」。

海外的社群媒體則對此湧現批評聲浪，將焚書和坑儒聯想，並回想到中共在文化大革命時期及1957年反右時期如何惡待知識分子。也有人說，中國的大學教授這幾年早已面臨被學生檢舉的危險，有異見的老師早就被禁聲了。

(中時電子報)