「世界公視大展精選」影展13日至15日在台中市政府台灣大道市政大樓四樓集會堂登場，今年以「黑暗告白」為主軸，規畫「強國黑幕」、「一國兩界」、「毒家真相」、「科技抗暴」、「黑暗之光」五單元，共12部影片，帶領觀眾探索民主人權、種族性別、黑心工廠等重大議題，9日起網路免費索票，歡迎市民參與。

市府新聞局指出，全球「世界公視大展」會議每年在全球不同城市召開、放映各國公共媒體作品，公視從這些作品中挑選佳作，在台北、台中規畫「世界公視大展精選」並安排映後座談，透過影像進行思辨。

公共電視表示，「世界公視大展精選」受市民熱烈支持，今年第三年在台中舉辦，12部影片包括紀錄片、行腳節目、調查報導、實境秀等，此外，每單元都有映後座談，邀請國際影人或專家與觀眾交流、探討。

今年開幕片《消失的律師》是NHK導演黑柳誠司耗時一年拍攝的紀錄片，聚焦中國維權律師王全璋在2015年被抓捕之後，其妻李文足的尋夫過程與生活，由於拍攝議題敏感，畫面幾乎都以手機拍攝，香港銅鑼灣書店創辦人林榮基13日更將出席映後座談，分享在中國「被失蹤」的經驗。

加拿大實境節目《第一次接觸》，邀請對原住民有偏見的白人入住原住民家中，紀錄他們相處後的看法；及韓國MBC《索命物流廠》，記者尹修漢親自臥底應徵三家物流場臨時工，透過鏡頭直擊血汗工作條件，尹修漢也將出席14日映後座談，與觀眾交流他臥底採訪的血汗經驗。

閉幕影片《明晴學員的寂樂青春》、《一起摸黑去旅行！》，兩部片帶領觀眾看見聽障與視障者的精彩世界，映後邀請公視外景節目主持人李佳吉分享身為聽障者的告白，全程將安排手語翻譯服務。

「世界公視大展精選」台中場由公共電視主辦，台中市政府新聞局、台中市影視發展基金會協辦，將於12月13日至12月15日於台灣大道市政大樓四樓集會堂舉行，民眾可於官網免費索票，或至臉書搜尋「世界公視大展精選」查詢更多資訊。

(中時 )