台翰（1336）今日公布2019年11月合併營收達新台幣2.09億元，較去年同期減少13.37％；累計今年1至11月合併營收達新台幣21.66億元，年減16.1％。

台翰表示，受到全球景氣不確定因素影響，使得印表機/事務機客戶在進行庫存調整下，對於台翰旗下塑膠射出產品之拉貨力道趨於保守，加上台翰今年以來啟動優化客戶與產品結構、彈性調配產能規劃等重要策略，是公司從今年2月以來單月營收皆呈年減的主要原因。

台翰仍積極落實接單生產基地重心往東南亞兩個廠區集中，並持續加速新機種之模具開發的腳步，可望隨著新產品量產後增添菲律賓、越南兩個生產基地之整體營運逐步放大，推動公司整體營運成長呈正向發展。

展望2019年第四季，台翰維持審慎樂觀看法。台翰憑著穩定的生產效率、高品質的產品以及從研發設計至量產等一條龍「全製程」客製化服務等的競爭優勢，順利爭取到多張印表機/事務機新機種新訂單以及因中美貿易戰之轉單，由於產品從模具之開發設計至塑膠射出成型並量產出貨需耗時8個月以上的時間，台翰以期在主要客戶庫存調整進入尾聲後，除了既有訂單恢復穩定的出貨表現外，新訂單也能逐步挹注產能利用率提升，並有望隨著新產品量產學習曲線逐步爬升，效益展開下，進一步推動整體毛利率及獲利之精進。

(工商 )