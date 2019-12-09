天氣一冷，民眾最愛吃薑母鴨、羊肉爐等食物來暖暖身，但有醫師提醒，如果父母帶著小孩一起進補，5歲以下的小孩仍然不宜吃這類含酒食物，否則恐容易低血糖，過量還會使兒童嘔吐、頭痛，甚至代謝性酸中毒。

小兒科醫師徐嘉賢在《商周良醫網》撰文指出，由於兒童跟成人對酒精代謝功能不同，肝臟當中的一種代謝酶活性在5歲前還沒成熟，因此不建議兒童吃含有酒精的食物，且兒童接觸酒精後還容易低血糖。

徐嘉賢文章裡提到，如果過量，酒精可能會使兒童精神不振、嘔吐、頭痛，嚴重的話還會代謝性酸中毒、癲癇、昏迷。另外，醫師曾翌捷的文章裡也曾說明，酒精經過不同的烹調方式，最後殘留的比例最高可達75%，如果食材加酒點燃，即便是經過持續燉煮2小時，殘留比例仍可達5%。

因此，徐嘉賢建議，兒童不要吃含有酒精的菜色，像是白酒蛤蜊義大利麵、燒酒雞等等，最好盡量以其他食材來代替。

(中時電子報)