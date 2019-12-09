台灣每年約有3500人罹患淋巴癌，當中約有6成患者需要使用化療藥物rituximab，但過去研究指出，若是B肝帶原，約有5成患者的B肝病毒會被此藥活化，導致猛爆性肝炎、肝衰竭；國衛院群體健康研究所團隊發現，若能讓這些患者提早預防性使用B肝抗病毒藥物，就能讓復發率從55％下降至2.5％，每年還能減少1200萬健保支出。研究成果登上2019年6月份台灣醫誌（Journal of the Formosan Medical Association）。

根據台灣癌症登記資料顯示，淋巴癌是癌症十大死因第9名。淋巴癌又稱作「沉默的癌症」，因初期症狀與感冒相似，像是發燒、咳嗽等，易讓人輕忽。

國衛院群體健康研究所副研究員鄒小蕙表示，過去針對一萬多名淋巴癌患者的調查發現，目前有6成的淋巴癌患者需使用含rituximab成分的化療藥物。

然而，台大醫院腫瘤醫學部化學治療科主任許駿根據研究指出，B肝帶原患者使用rituximab化療藥物後，有50％以上的患者B肝病毒會被此藥活化；即便是過去曾感染B肝的非帶原者，也有10％~30％的機會被誘發B肝。而每年淋巴癌同時有B肝的患者約有1234位。

鄒小蕙表示，國衛院群體健康研究所因此與台大醫院腫瘤醫學部合作，進行成本效益分析，比較目前「常規的B型肝炎病毒量檢測」及「預防性B型肝炎抗病毒治療」、以及「等到發作後再處理者」。

研究發現，每月定期檢測病毒量者，B肝復發率達20％；如果從化療療程開始，即開始使用抗病毒藥物，化療結束後持續使用抗病毒藥物半年，B肝復發率可降至2.5％;如果未密切追蹤病毒量者，約有55％的機會B肝會復發。

透過成本效益也發現，若從化療療程開始就使用抗病毒藥物，化療結束後持續使用抗病毒藥物半年，平均每位患者的醫療費可省9480元，每年約可省1200萬，不僅降低復發機率，也能降低醫療成本。希望供政府單位未來健保給付的政策參考。

(中時 )