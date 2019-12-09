近年愈來愈擺脫「票房毒藥」之名的地上權案，似乎有愈來愈火紅的味道。今（9）日下午2:30開標的國產署南京松江地上權土地，開標結果，元大獨家投標，並以出價53.3億元得標，換算每坪得標價約367萬元。

財政部國產署今天下午標售南京松江地上權土地，權利金底價41億元，每坪底價約283萬元。先前新光金、元大金這兩家對於南京東路沿線情有獨鍾的潛在買家，有陸續公告要購置大台北不動產，可能會出手；但這種地上權，不太是建商的「菜」。

據傳出，剛剛開標結果，確定元大得標，出價為53.3億元。

仲量聯行表示，今天投標人，只有一封，得標人是元大人壽，得標價為53.3億元，每坪得標價367.59萬元，容積單價83.7萬元。

全案底價設在41.023億，土地面積1450坪，每坪底價283萬，基準容積平均356％，容積單價每坪約79.5萬。得標價則超出底價約29.97％。

(工商 )