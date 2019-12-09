美味當前，小心飲食陷阱！很多人喜歡吃水餃、鍋貼、小籠包，甚至常常拿來當正餐，不過醫師提醒，這些國人愛吃的小吃，其實鈉含量都不低，光是一餐十顆下肚，尤其再加上鈉含量超高的沾醬，恐怕會讓心臟負擔加重，升高死亡風險。

由醫師擔任編輯的健康資訊網站《照護線上》報導，台南市立安南醫院心血管中心副院長李聰明指出，根據衛福部公布的資料，水餃一顆鈉含量75毫克，換算成鹽巴約0.18公克，吃十顆水餃就等於吃進2公克的食鹽。鍋貼一顆鈉含量60毫克，約0.15公克的鹽。小籠包一顆鈉含量60毫克，約0.15公克的鹽。此外，沾醬鈉含量更高，10公克沾醬就有300毫克的鈉，換算成鹽巴將近0.8公克。

根據每日鈉建議攝取量，健康成年人每日應小於6公克，輕微心臟衰竭患者應小於5公克，嚴重心臟衰竭患者更要小於3公克。李聰明表示，鹽巴會把水份留在體內，心臟衰竭患者由於無法迅速將水分排出體外，所以吃愈多鹽，留在體內的水愈多，心臟負擔也愈重，容易導致病情惡化。

至於有人會使用低鈉鹽，但不見得就比較安全，因為低鈉鹽是氯化鉀，但心臟衰竭病患通常腎功能也不會太好，排鉀能力不好，鉀離子容易累積在體內，一旦鉀離子過高就可能導致心律不整，甚至心臟停止跳動，因此使用低鈉鹽要非常小心。李聰明提醒，雖然現在醫療技術進步，但依然需要患者積極配合，包括飲食控制及適當運動，否則都會影響血壓、血糖，第四期的心臟衰竭每年死亡率可高達50%，甚至比部分癌症還更可怕。

(中時電子報)