角逐美國總統大位的民主黨參選人拜登（Joe Biden）表示，若是他贏得明年總統大選，他的家人將不會在海外從事任何生意。

然而，前副總統拜登為兒子韓特（Hunter Biden）在烏克蘭天然氣公司Burisma董事會任職一事辯護。這件事已成為共和黨人盯上的焦點之一。

拜登在電視節目Axios on HBO今天播出的專訪中說：「鑒於看到現任政府的情況，他們（拜登家人）將不從事任何外國事業。」

他補充道：「沒有人會試圖從中國那裡獲得特權，沒有人會做這樣的事。」

「如果你想談這類問題，那就先談談川普家族吧！」

法新社報導，在川普政府任職白宮高階顧問的第一千金伊凡卡（Ivanka Trump）經營時尚品牌，若干商標獲得初步核准，引來利用白宮資源擴展生意的批評聲浪。伊凡卡後來關閉同名的時尚品牌。

在拜登擔任美國副總統期間，兒子韓特擔任烏克蘭天然氣公司Burisma董事。此事成為貪汙指控的箭靶，不過韓特本人並未被指控任何不法行為。

拜登堅定捍衛自己兒子，但他也承認，並不清楚韓特在Burisma的職責為何。

拜登說：「我不了解他做的事，我知道他在董事會裡，而且我是在他擔任董事以後才知道的，就是這樣。」

被問及是否會想知道更多情況時，拜登回應：「不了，因為我信任我的兒子。」他說：「沒有任何一點證據顯示有何不法，一丁點都沒有。」

民主黨指控川普濫用職權，扣住美國對烏克蘭的軍事援助及會面機會，藉此施壓烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）調查拜登父子，民主黨占多數的聯邦眾議院因而展開彈劾調查。

(中央社)