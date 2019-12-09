《2019影像學術論壇—從陳啟川先生攝影美學出發》研討會DM。（主辦單位提供）

陳啟川《獻身報國》系列作品。（主辦單位提供）

陳啟川作品《共襄盛舉》。（主辦單位提供）

陳啟川作品《回眸凝視》。（主辦單位提供）

陳啟川作品《看雲》。（主辦單位提供）

「一張照片，是一個時代的縮影！」這些被保存下來的攝影作品，背後都有那個時代的風貌以及令人感動、值得敘述之精采之處。這些影像的情感意念所以動人／叫喚，是因為所表現的語彙，帶有某種面對自己（生存的時代）自我的閱讀與對話，它超越了主、客體之間的指涉與隱喻，展開多重情境的感受與語彙思考的演繹過程，探索一個「此曾在」的證明。

「陳啟川先生文教基金會」有感攝影／影像對歷史／史觀、文化／人文、藝術／美學的重要性及影響力，以及當下台灣對影像作為顯學研究的支持，秉持「取之於社會，用之於社會」的精神，曾獲邀參與2018 年 高雄市政府文化局舉辦《2018 高雄攝影節》，主辦單位也特地企畫「影起風華-陳啟川攝影特展」，這是第一次向世人公開展示陳啟川先生攝影藝術的風華，透過這一批影像的「再現」 (representation)，提供觀眾對這歷史影像再現的「文本」(text)一些認知的閱讀與情境的感受。這一批重要文化資產的展出，透過觀賞者仰觀俯察的感受將以往的歷史情境融入自己的情感，得到相當熱烈的回響。

今年基金會再次拋磚引玉舉辦《2019影像學術論壇—從陳啟川先生攝影美學出發》研討會，共邀請 日本攝影家原直久、台灣攝影史研究專家張蒼松、國立臺南藝術大學藝術創作理論研究所博士班副教授陳泓易、崑山科技大學視覺傳達設計系所副教授邱國峻、國立台灣美術館典藏管理組副研究員羅鴻文、國立臺灣博物館專案助理張後妤、中央研究院資訊科學研究所特聘研究員廖弘源、崑山科技大學視覺傳達設計系所副教授黃文勇等人， 就台灣、日本在攝影發展脈絡的爬梳關注，對攝影作品的典藏、保存及修復議題的關心，以及對於攝影美學、影像哲學的深化。

此外，為拓展民眾更開廣的視野，於2019／12／03-2020／01／05期間，也將在高雄圖書總館三樓規畫為期一個月的《閱讀影像》專書展，精選100本好書提供大朋友、小朋友借閱，並邀請民眾一起到高雄圖書館讀美學，追影像，狂戀攝影歷史。

論壇地點：高雄市立圖書總館 (7樓國際會議廳)

論壇時間：2019／12／14 ~ 15

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