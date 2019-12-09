弘光科大美髮系學生花黃若瑜奪美美髮賽冠軍。（弘光科大提供／王文吉台中傳真）

弘光科大美髮系學生花黃若瑄奪美美髮賽冠軍。（弘光科大提供／王文吉台中傳真）

弘光科技大學美髮造型設計系二技學生黃若瑄、黃若瑜，參加2019台北國際造型藝術節「潮技美妍大賞」，分別在OMC創意時尚類日宴髮型、OMC資深女士技術類日妝髮型奪金。姊妹倆每周從台北南下台中上課，1年前開始準備比賽，每天下班後抽空練習，兩人說，「平常真的下了很多功夫，獲獎開心又感動。」

姐姐黃若瑄坦言，自己對念書沒有興趣，由於父母擔任髮型設計師，自己應該也可以從事美髮業，於是一邊在髮廊學技術，一邊進修。高職畢業後到弘光科大台北教育中心學分班上課，接著念二技，每周跟妹妹從台北到台中上課，早上6點多出門，晚上返家已凌晨1點多。

黃若瑄說，父母、妹妹、弟弟一家5口都在台北曼都髮廊晶華店上班。去年得知比賽訊息後，便決定要報名，因此，每天晚上下班後，跟著與妹妹、弟弟一起留在店內練習到深夜，做好作品拍照請父母指導，除了到台中上課那天外，每天都要練習1個以上作品。

曾經代表台灣參加AHMA美髮國際賽摘銀，但是黃若瑄坦言，這次參賽依舊會緊張，比賽前看了許多世界盃得獎作品，吸收其他選手的優點，來提升自己的作品，比賽時專注在作品創作上克服緊張，經過這場比賽，感覺技術增進很多，能夠獲得冠軍，真的很感動。

「每次來台中上課覺得很累，但是這是我想要的！」黃若瑄說，為了增進技術、擁有大學學歷而選擇半工半讀，到學校上「比賽型及商業型的造型與技術」這類課程，與平時實務工作結合，雖然累卻收穫滿滿很值得。

妹妹黃若瑜說，因為想要學得更多，才與姊姊一起念大學，既然選擇半工半讀，就不會半途而廢。髮廊學到實務技術，在學校則能增進創意、想法及啟發更多技巧，藉由參加比賽學習精進，工作、念書、準備比賽，真的很累，但憑著「不能放棄」信念堅持自己選擇的路。

黃若瑜指出，這次比賽的作品在練習時若遇到瓶頸除了問父母外，就是靠練習讓自己更精進與在時間內完成，不斷練習調整及找到最完美的手感。2個多月前參加AHMA美髮國際賽奪冠，接著又要準備這場比賽，時間很緊迫，靠著意念堅持下去，才有連續奪冠的佳績。

「不管做什麼辛苦是一定的，但是自己喜歡，所以覺得累得很值得。」黃若瑜說，以前父母也參加國際賽事，父母的堅持與認真深深影響她，「想要什麼樣的收穫，就要付出什麼樣的練習」，這場比賽與姊姊一起奪冠，媽媽開心地激動大聲尖叫聲，迴盪內心感動很久。

(中時 )