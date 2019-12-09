國民黨基隆立法委員參選人宋瑋莉於9日早上前往中正區義一路的婦產科探望新生兒，談及婦幼政見。（吳康瑋攝）

國民黨基隆立法委員參選人宋瑋莉於9日早上前往中正區義一路的婦產科探望新生兒，談及婦幼政見。（吳康瑋攝）

國民黨基隆立法委員參選人宋瑋莉於9日早上前往中正區義一路的婦產科探望新生兒，談及婦幼政見。（吳康瑋攝）

國民黨基隆立法委員參選人宋瑋莉於9日早上前往中正區義一路的婦產科探望新生兒，談及婦幼政見。（吳康瑋攝）

立法委員蔡適應也於今天公布自己的婦幼政見，提出憑媽媽手冊購買汽車安全座椅，由政府補助1／3至1／2金額，另外補助營業車駕駛添購安全座椅，讓幼童乘車更有保障，他呼籲，兒童的乘車安全，需要大家多關心。（吳康瑋攝）

立法委員蔡適應也於今天公布自己的婦幼政見，提出憑媽媽手冊購買汽車安全座椅，由政府補助1／3至1／2金額，另外補助營業車駕駛添購安全座椅，讓幼童乘車更有保障，他呼籲，兒童的乘車安全，需要大家多關心。（吳康瑋攝）

選前倒數一個月，國民黨基隆立法委員參選人宋瑋莉於9日早上前往中正區義一路的婦產科探望新生兒，談及婦幼政見，她表示，自己身為一名母親，最了解在地婦女於社會中所面臨到的各種困境，並且每一個孩子都是台灣社會的未來希望，她現場公布自己的婦幼「助、育、兒」政策，其中以月子補助、育兒津貼、幼兒遊藝分三點進行講解，她強調保障基隆在地兒童及婦女的權益為自己當選後的當務之急。

宋瑋莉指出，台灣社會少子化問題越加嚴重，她主張政府應鼓勵生育，並疼惜新手媽媽，需修法讓在地家庭要生第二胎時，由政府補助6萬元，並提供產婦坐月子送餐服務，讓媽媽產後月子可以「做好做滿」，希望以「月子補助」的政策規畫，來輔助基隆婦女在產後短時間無法工作的生活。

宋瑋莉談到蔡政府在11月22日宣布的新政策「0至6歲國家跟你一起養」，第一胎補助3萬元、第二胎則增加至每年6萬元的托育補助是不夠完備的，她強調，藍營重視政策的內涵，育兒津貼不是擺好看就好，而是要多元且完備，並指出，國民黨總統參選人韓國瑜拋出的「0-6歲666」政策，將提供生第二胎的家庭6萬元的額外生育補助，讓「國家幫忙養」，才可以使年輕人生孩子沒壓力。

最後她也指出等自己上任後，將推動基隆幼兒遊藝來打造各年齡層合適的遊藝設施，建立兒童特色公園、創辦多元性質的親子中心，建造國家級的友善幼兒休憩環境。

而爭取連任的立法委員蔡適應也於今天公布自己的婦幼政見，提出憑媽媽手冊購買汽車安全座椅，由政府補助1／3至1／2金額，另外補助營業車駕駛添購安全座椅，讓幼童乘車更有保障，他呼籲，兒童的乘車安全，需要大家多關心。

(中時 )