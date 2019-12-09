世界大賽冠軍國民隊功臣之一的阮棟(Anthony Rendon)投入自由市場，王牌經紀人波拉斯(Scot Boras)被指出，要求對阮棟有興趣的球隊要開出7年合約才會接受。而權威記者羅森索（Ken Rosenthal）爆料，道奇有厚底能簽下阮棟。

阮棟是目前自由市場上炙手可熱的野手，今年成績打擊率3成19、34發全壘打、126分打點都是個人生涯新高。阮棟今年僅29歲，在世界大賽開始之前，阮棟就曾拒絕國民隊提出7年2.1億美元的續約，在經紀人波拉操刀下，在自由市場找尋更高薪資。

而《The Athletic》知名爆料記者羅森索在節目中表示，道奇棒球事務部總裁佛里曼(Andrew Friedman)自2014年接任以來，從未像今年如此可以靈活運動薪資空間，「他們遠低於豪華稅門檻，近2年也都沒有達到，所以他們的的罰款會非常低。」

羅森索進一步說，「這代表他們能簽下任何自由市場大咖球員，寇爾、小史、阮棟都可以，或者來更大的，交易來貝茲（Mookie Betts）、布萊恩（Kris Bryant）或林多（Francisco Lindor）。道奇已經好幾年拿不到世界冠軍了，為何不趕緊抓住機會？」道奇連7年拿下國聯西區冠軍，卻都無法走到最後一步。

羅森索認為波拉斯會讓旗下球員價值達到最大化，寇爾和小史都有球隊捧著高額薪資簽約，道奇可能轉對阮棟出手。而大聯盟官網記者卡斯楚文斯(Anthony Castrovince)更大膽預測，即使遊騎兵對阮棟十分有興趣，不過最後阮棟仍會落腳道奇。

(中時 )