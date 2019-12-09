汐止警分局汐止派出所員警日前執行巡邏勤務，行經汐萬路一段時，一名熱心民眾招手向巡邏的員警請求協助，並手指對面向員警說那名年約80歲的老伯伯已經獨坐路邊淋雨2個多小時了，員警得知後便上前關心。

由於當時天氣非常寒冷又下著大雨，員警深怕老伯伯感冒，便先向附近的資源回收廠借休息室讓老伯伯休息，好心的回收廠員工除了提供毛毯供老伯伯擦拭已經濕透的頭髮及身體，也提供熱水、熱食讓老伯恢復體力。幸好老伯伯有隨身攜帶手機，員警也透過老伯的手機的成功聯繫上老伯的兒子。心急如焚的兒子得知父親就在不遠處的資源回收廠時，隨即驅車前來載父親回家。兒子到場後向員警解釋道父親患有些許的失智症，下午出門買東西時，可能一時忘記回家的路，只好坐在路旁回想，對於員警的善舉十分感謝。員警也叮嚀老伯伯年事已高，應注意其安全及外出動向，以免在外發生危險。

(中時 )