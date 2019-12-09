上周五公布的美國11月非農就業報告意外強勁，為日股帶來提振，但中國11月出口連跌第4個月，以及美國原訂於12月15日對中國進口商品實施新一輪關稅的期限逐漸逼近，使日股漲幅受抑，周一日經225指數收漲0.33%，為23,430.70點，非必需消費品及工業類股漲幅領先。東證一部指數收漲0.51%，為1722.07點。

日經指數百分比漲幅最大的前三檔個股分別是日本第二大石油公司出光興產（Idemitsu Kosan Co Ltd）漲4.19%，工程公司日揮（JGC Holdings Corp）漲3.31%，以及重工業公司IHI Corp漲3.21%。

百分比跌幅最大的前三檔個股分別為愛德萬測試（Advantest Corp）跌2.95%，被動電子元件大廠太陽誘電（Taiyo Yuden Co Ltd）跌2.57%，製藥公司第一三共（Daiichi Sankyo Co Ltd）跌2.23%。

(時報資訊)