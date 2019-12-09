台北頂級辦公短缺，租金直線上漲，台北商辦地標「國泰置地廣場」23樓戶今年10月實價租金達4,351元，已是今年連續四筆實價租金站上每坪4,000元大關，自完工近五年來實價平均租金漲勢強勁，不僅是連四續年走揚，五年間的漲幅更已超過三成。

信義房屋以實價登錄統計，「國泰置地廣場」在2015年時平均租金每坪3,256元，當時景氣欠佳、低樓層甚至還有每坪不到3,000元的記錄，不過隨著頂級商辦供不應求，至2018年已緩步上揚至平均每坪3,693元，「南山廣場」完工釋出帶動信義計劃區頂辦一波調幅，「國泰置地廣場」今年7月35樓戶租金達每坪4,568元，今年平均租金更是大幅躍升至每坪4,330元，等於五年間平均漲幅達33%

信義計劃區商辦「三本柱」的租金，都續攀新高，「南山廣場」38樓去年底租金達每坪4,672元，迄今仍是商辦王，「國泰置地廣場」也有每坪4,568元的次高記錄，即使屋齡較舊的地標「台北101大樓」中低樓層今年租金行情也站上每坪4,200元。

信義房屋專案經理曾敬德表示，台北商辦短缺，加上來自科技、新創、共享辦公等業種的企業租賃需求旺盛，空置率續探新低、租金則續探新高，許多辦公大樓租金刷新自己新高紀錄，信義計劃區「商辦三本柱」每坪4,000元租金行情已成為常態，頂級A辦每坪4,000元以上的租金行情，已經從「天花板價格」，變成「一般行情價」。

曾敬德指出，來自科技、新創、共享辦公等業種租賃需求旺盛，區商業區的頂級辦公室缺貨，也連帶出現一些外溢效應，其他商圈商辦也出現租金與價格比價上漲效應，以商圈來看，除了信義世貿商圈租金上揚，松江南京、敦北民生及敦南商圈，也都有明顯上漲趨勢。

(工商 )