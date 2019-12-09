距離跨入 2020 年已經剩不到一個月，全新一年的開始，各家手機廠之間又將展開新一輪的手機車輪戰。而其中最有機會搶下 Android 旗艦首發的三星 Galaxy S11 系列，近期也消息不斷。外媒網站編輯日前根據取得的資料，自製了 Galaxy S11 以及 Galaxy S11+ 的渲染圖，如果成真，那就更讓這兩款手機的攝影能力令人期待，因為背後主相機的排列，實在是太過怪異了啊。

《XDA developers》網站作者 Max Weinbach (@MaxWinebach)日前在個人 Twitter 分享了關於 Galaxy S11 以及 Galaxy S11+ 的渲染圖。根據他提供的資訊，三星 Galaxy S11 以及 Galaxy S11+ 都將採用矩形(或稱骨牌型)的主相機設計。其中，Galaxy S11+ 主相機模組上共有 8 個開孔，六個較大兩個較小，預計較大的開孔預留給攝影鏡頭以及閃光燈的位置，而較小的開孔則是感測器的位置。除了主相機在機身被面上的開孔數目驚人外，不規則的排列方式也十分引人好奇。而 Galaxy S11，Max Weinbach 所繪製的圖片則是點出主相機總共有七個開孔，其中三個較大、三個屬於中等，一個則較小，具體的規格則是耐人尋味。

This is the S11 with weird colors pic.twitter.com/4yRmkdQiQh — Max Weinbach (@MaxWinebach) December 8, 2019

綜合先前的相關傳聞，以及先前手機消費市場對於手機攝影鏡頭的重視，三星 Galaxy S11 系列的主要升級之處肯定包含相機。預計會用上 108M (1億8百萬畫素)的主相機外，預料還將搭載 4800 萬畫素副攝影鏡頭，再搭配廣角鏡頭以及一顆 ToF(飛時測距)鏡頭。處理器預計將會有搭載高通 Exynos 990 以及高通 Snapdragon 865 的版本，相機據稱可以支援 10 倍光學變焦以及最高 100 倍混合變焦，且可拍攝 8K 影片，電池上看 5000 mAh。

一般來說外界推敲三星很可能選在 2020 年的二月份推出 Galaxy S11 系列。去年，三星在台灣推出的 Galaxy S10 系列，首度推出搭載高通處理器的版本(先前都是推出 Exynos 處理器的版本)。而此前《SlashGear》網站報導，三星 Exynos 990 處理器可能在未來面臨產能可能不足，以及效能上可能追不上高通 Snapdragon 865 的窘境，因此 2020 年 Galaxy S11 系列採用 Exynos 處理器的比例將會比過去更低。就此來看，台灣今年也很有機會買得到搭載高通 Snapdragon 865 的機種，與中國大陸、美國等市場擁有一樣的待遇(然而到底屆時台灣 Galaxy S11 系列是用哪一款處理器，仍待三星官方確認才能算數)。

(中時電子報)