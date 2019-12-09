交通部民航局2017年底推出「高雄國際機場2035年整體規劃」，傳出最新方案出爐，將把現有2座航廈拆除，投入384億元重新建一座更大的航廈，同時供國內及國際線使用，以2035年旅客量1000萬人次為目標。

高雄小港機場目前有國內線及國際線等2座航廈，目前年旅客量將近700萬人次，民航局前年提出2035年整體規劃，以2035年旅客量1000萬人次為目標，最新方案則是目標2040年的旅客量達到1650萬人次。

民航局曾規劃，把國內線航廈拆除後，原地重建一座國內線與國際線共用的航廈，不過新航廈與舊的國際航廈，仍要有連通廊相接，效益有限。今年初計畫再調整，同樣是把國內線航廈拆除，並建造更大的航廈與舊國際線航廈緊鄰，不過就算工程技術上可行，外觀也能想辦法融合，但軟體系統對接不易，成本效益上未必划算。

如今民航局最新構想出爐，擬把2座舊航廈都拆除，重建一座更大的航廈，讓國內線及國際線使用。民航局指出，整建方案綜合評估期末報告年底將會出爐，估計建新航廈的經費約384億元，工期8至10年，明年開始進行環境影響評估，希望能趕在2022年動工。

(中時 )