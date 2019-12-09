「卡神」楊蕙如事件養網軍一事愈演愈烈，民進黨內有聲音要求應開除楊黨籍進行止血，總統蔡英文則認為，黨的問題應該由黨的機制還處理。然而，韓陣營評估受「卡神」事件影響，韓國瑜民調上升8％。有評論認為，受多種內外因素影響，韓國瑜選情有轉強的可能，其主要的利多因素有三個。

2020總統大選將近，許多民調仍顯示蔡英文領先韓國瑜，不過因韓國瑜先前已呼籲支持者，接到民調電話要唯一支持蔡英文，因此目前公布的民調，讓外界對其真實性抱持懷疑態度。此外，「卡神」楊蕙如爆發養網軍一事，讓民進黨上上下下立刻進行切割，都說她做的事跟民進黨無關。據《中評社》報導，被不少人看淡的韓國瑜選情，近期有轉強的可能，前景不悲觀。

該評論認為，韓國瑜選情有望轉強，主要的利多因素至少有三個。包括一、韓國瑜各種競選造勢場合，民眾反應仍熱絡。二國民黨內整合有重大進展。三、蔡英文、民進黨的選因楊蕙如事件，受到明顯影響，打韓、黑韓力度轉弱。該評論稱，這些因素都將對韓選情有正面影響。

(中時電子報)