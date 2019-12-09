韓黑造假太囂張！網路流傳韓國偶像團體「BTS防彈少年團」原本今年要到世運主場館開唱，卻因高市府卡關無緣來台，「所以明年請父母好好投票吧」；高市運發局澄清，根本沒收到經紀公司申請，完全是假消息。可疑的是，發文者事後自行刪文，但此事已在防彈粉絲社群傳開。

本報記者9日求證曾經手防彈少年團2次在台灣舉辦演唱會的主辦公司理想國演藝，他們聽聞此事也深感訝異，表示不知情，從沒聽聞過演唱會相關討論。

BTS防彈少年團是韓國男子音樂團體，官方歌迷名稱為「A.R.M.Y」，台灣眾多粉絲則自稱「阿米」，2018年在桃園棒球場開唱，單場湧入2萬5000人，BTS的SUGA更表示希望能到台灣其他城市，南部歌迷因此非常期待他們到能容納5萬人的世運主場館開演唱會。

然而，8日晚間在BTS粉絲社群卻出現1篇貼文，爆料防彈本來申請到高雄世運主場館開演唱會，結果申請公文被市政府退回，由於補程序很麻煩，所以防彈就不申請了；貼文者更暗示「說到這大概就明白了吧」、「因為高雄市政府所以又沒來了」、「本來台灣阿米們可以在2019年再次看到防彈來台」、「所以呢明年的投票請阿米們的父母們好好投票吧」。

這篇貼文出現後不久，也有人轉貼到韓國瑜的官方臉書粉絲專頁留言，部分韓國瑜支持者發現，私訊向高市府「樂高雄」粉專求證，市府進一步蒐證了解，沒想到，貼文者9日竟偷偷自刪，但這個訊息已在BTS防彈少年團的粉絲IG、臉書、LINE群組引起討論。

高市府運動發展局查證後，9日下午回應強調，網傳「BTS防彈少年團申請2019年於高雄世運主場館舉辦演唱會受阻」一事，確定為不實訊息。

高市府指出，負責管理高雄國家體育場（原世運主場館）與漢神巨蛋體育館的高雄市政府運動發展局，清查包含經紀公司、活動名稱，從未收到BTS防彈少年希望於2019年借用場地舉辦演唱會之任何相關公文，希望網友自重，勿製造不實訊息，企圖以訛傳訛，影響視聽大眾認知。

運發局表示，各界若有場地借用需求，高市府必定依規定辦理，歡迎各類型活動與運動賽事來文提出申請。

據業界人士透露，防彈少年團世界巡迴演唱會「BTS World Tour：Love Yourself」2018年12月即在桃園國際棒球場開唱，該系列演唱會2019年並未規畫再度來台開唱。

(中時 )