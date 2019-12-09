針對國民黨立委上周赴外交部抗議，引發藍委送醫、推女警等爭議，國民黨下午發聲明，指當時與立委陳宜民對立的「不明女士」未著制服、貌似路人甲或怪阿姨，採取貼身緊迫拍攝，陳一時氣憤驅趕不明女士近身騷擾，但事後已公開抱歉。國民黨聲明中也向台大醫院工會表達歉意，但也提及民進黨政治人物也曾探過病，呼籲台大醫院工會對各政黨一視同仁。

國民黨聲明表示，上週五（6日）國民黨立委依職權且透過正式安排前往外交部，未料遭受關門對峙並造成立委陳玉珍受傷、陳宜民以肢體動作驅離「不明女士」等狀況。

國民黨副發言人黃心華表示，有關國民黨9位立委正式透過國會聯絡人安排，依職權前往外交部拜會，竟遭到強關部會大門造成人員受傷、外交部竟出動大批保警強烈對峙等狀況，陳宜民雖已表示道歉，惟國民黨仍須給予陳宜民慰問，及要求蔡政府、外交部查明不法網軍害死外交官蘇啟誠的始末與相關網軍經費來源等違法舞弊情事。

聲明指出，上週五與陳宜民對立的「女士」並未著員警制服、且頭戴紐西蘭便帽，貌似路人甲或怪阿姨且採取貼身緊迫拍攝，在現場混亂情況下，陳宜民一時氣憤以肢體動作驅趕該不明女士的近身騷擾，因此陳宜民事後已公開抱歉。

聲明也提到，至於國民黨黨人士赴台大醫院探視受傷陳玉珍一事，此乃人之常情，過去蔡英文、柯建銘、前嘉義縣長張花冠、綠委管碧玲等數不清的綠營政治人物皆同樣前往探病，這次若造成台大醫院工會困擾，國民黨表達歉意，惟請台大醫院工會督促落實探病規範，並對各政黨一視同仁，不要因人設事，國民黨日後將配合辦理。

國民黨也呼籲，蔡英文及外交部，要儘速嚴查當時為何在未釐清訊息的狀況下，平白讓優秀外交官遭受內部的檢討壓力且蒙受不平之冤而結束生命，若蔡政府對於網軍資金的來源、違反補助上限及放任核銷過程的違法亂紀、綠營民代公開自爆與卡神有對價關係等不堪行為持續放任，等同讓全民的納稅錢成為加害外交官、打擊民進黨政敵的買兇費，此實為全體國人無法忍受之事，望蔡英文及相關單位儘速讓相關不法水落石出，用真相還給已故的大阪辦事處長蘇啟程一個公道。

(中時 )