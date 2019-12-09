縣長楊文科（中）握拳宣示齊心防治毒害，攜手打造新竹縣為「健康城市 無毒家園」。（羅浚濱攝）

「癮中遇見愛，醫起離毒害！」縣府整合台大醫院新竹、竹東分院、總榮新竹分院及仁慈醫院發展多元戒癮處遇模式，近1年戒治達3千人次，9日宣導服務成果，縣長楊文科與警社衛教等相關人士握拳宣示齊心防治毒害，要攜手打造新竹縣為「健康城市 無毒家園」。

楊文科表示，司法單位抓到施用毒品者不能只當作犯人，也要視為「病人」角度看待，縣府結合藥癮戒治醫院醫療資源，提供藥癮者心理諮商及社會復健治療，盼減少藥癮者再用藥可能，以落實無毒竹縣目標。

新竹地檢署主任觀護人黃志忠說，過去不少司法人員認定一旦毒品驗尿結果呈陽性反應，就要馬上送入監，但入獄只能延緩，無法解決真正問題，還造成監獄過載，緩起訴附命戒癮治療，讓施用毒品者有更多時間和機會戒除毒癮。

台大竹東分院精神醫師科蔡昇諭表示，今年加入緩起訴附命戒癮治療後，提供施用毒品者門診驗藥治療和藥物治療，並安排團體心理治療協助病人，全方位戒癮，成效良好，復發率明確下降。

衛生局長殷東表示，4家醫院對毒癮者提供美沙冬替代治療服務，或丁基原啡因替代治療， 若遇有施用毒品或藥癮問題，儘速尋求專業協助，或撥打免費戒毒成功專線0800-770-885轉1或6，協助藥癮者重返家庭，復歸社會。

(中時 )