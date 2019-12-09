冬天是吃火鍋的旺季，台北市衛生局今公布火鍋料抽驗和水產品結果，共計抽檢58件火鍋料，其中1件「手工板豆腐」違規添加防腐劑苯甲酸；29件水產品，1件抽自台北魚類批發市場「午仔」魚，被驗出用藥超標。另外，衛生局查出部分餐飲店鴨血，經檢驗成分含有雞、鴨，菜單尚未說明完整內容物，易使民眾誤解百分百純鴨血，已命改正。
北市衛生局抽查包含火鍋店、市場、賣場等場所，共抽驗58件火鍋料產品，查出位在北市基隆路上的千荷田涮涮鍋「手工板豆腐」添加防腐劑苯甲酸不符合規定，來源廠商為新北市的正泉豆腐工廠有限公司；另外，被抽驗的29件水產品中，台北魚類批發市場驗出1件不合格，貨源來自屏東的「午仔」魚，被驗出含有不得使用的「磺胺甲基噁唑」。
衛生局指出，「苯甲酸」為可合法使用防腐劑，可用於「豆皮豆干類」產品，但不得使用於「豆腐類產品」；「磺胺甲基噁唑」則是一種廣效性抗生素，不得使用於水產上，過量使用可能導致腸胃不適，影響腎臟功能，已命抽驗地點下架產品，並移請所轄縣市衛生局辦理。
另外，衛生局查出，餐飲業者提供的鴨血，部分成分含有雞、鴨成分，於菜單僅標示為「鴨血」未說明完整產品內容物，易使民眾誤解為百分百純鴨血，已要求改正。
記者致電正泉豆腐工廠有限公司，業者不願回應；千荷田涮涮鍋業者表示，店家產品都是經過檢驗合格，並有合格證書，但衛生局查出該批手工板豆腐防腐劑超標後就立刻下架，目前已不再使用該廠商的板豆腐。
(中時 )
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