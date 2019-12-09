日本是全球高齡化與少子化最嚴重的國家之一，而少子化的原因有絕大部分來自結婚率的降低，據日本政府的統計資料顯示，日本1970年代的結婚率約為千分之10，但如今的結婚率不到當年的一半。2015年的數據顯示，全日本有近4分之1（23%）的50歲男性從未結過婚，50歲女性沒有結過婚的比例則為14％。因此提高結婚率在日本也成為重要國家議題，最近日本政府與民間就計劃利用人工智慧技術，運用在媒合婚姻上。

根據日本共同社報導，日本把人工智慧(AI)等尖端技術用於相親活動的動向不斷擴大。AI發揮新型「媒人」的作用，創造對話機會、活躍氣氛、或尋找合適的人。也有地方政府將其引入結婚援助項目中，期待能提高業務效率。從興趣愛好、出身地到是否飲酒吸煙、有無婚史，在6月開設的結婚咨詢所「ZWEI」主辦的相親聚會上，戴著手環參加的男女握手寒暄時，彼此的簡歷就能顯示在平板終端的左右兩邊。參加者可以就「(你)喜歡電影呀」、「在家也喝酒嗎」等話題進行交談。聚會利用的是通過握手及碰觸等身體接觸動作傳遞信息的「人體通信技術」。

在第二次「1對1」的時間裡，兩名參加者每次握手時，螢幕上就會出現「如果得到100萬日元(約合台幣28萬元)會做什麼」、「希望兩個人都工作嗎」等問題。

與其他的聚會相比，利用人工智慧媒合婚姻牽手成功率，較以往高出10%至20%左右。負責人期待地表示：「將積累交談活躍的話題等數據以期提高結婚率。希望未來製作出能知道誰是『命中注定的另一半』的機制。」

地方政府也著眼於通過AI援助結婚。在結婚率為日本倒數第一的秋田縣，縣政府及縣內市町村等運營的「秋田結婚支援中心」2020年1月起，將提供利用AI的配對服務。利用相親援助服務「Partner Agent」開發的系統，會員回答有關價值觀及性格等100多個問題後，AI將根據過去的交往和結婚數據等從會員中選出合適的人。

(中時電子報)