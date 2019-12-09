你有好的睡眠品質嗎？還是總覺得越睡越累？根據2019年8月刊載於《科學日報》的研究顯示，樂觀與更好的睡眠有顯著正相關，越樂觀的人睡眠品質越好、睡眠時間也越長。

該研究為伊利諾伊大學學者所進行，透過調查瞭解樂觀程度與睡眠情況的關聯性。研究者以年齡介於32-51歲，來自阿拉巴馬州伯明罕、加利福尼亞州奧克蘭、芝加哥以及明尼阿波利斯共3500位的成人為對象。

設計五分制正／負面語句，分數從6（最不樂觀）到30（最樂觀）不等，共10個項目測量參與者的樂觀程度。並請參與者回報兩次睡眠情況，回報期間間隔5年，針對整體睡眠質量和時間進行評估，包括失眠症狀、入睡困難以及每晚的實際睡眠時數。

結果顯示，越樂觀的人越覺得自己有充足的睡眠(每晚睡6-9小時)，其中有74％自認沒有失眠症狀，且白天嗜睡的情況也較低，且每增加一個標準差的樂觀分數，擁有良好睡眠品質的機率就會增加78％。

林口長庚醫院一般精神科主治醫師劉嘉逸表示，上述研究只有部分參與者使用睡眠檢測儀進行監測，實際研究上僅就主觀睡眠問卷進行統計分析，在客觀監測數據上並未發現有統計差異，可能原因為樂觀的人對自己睡眠狀況的主觀感受較為正向，亦可能為樂觀的人確實睡得比較好，只是客觀數據無法呈現。

不論結果為何，皆顯示越樂觀的人對自己的睡眠品質感到越滿意，而好的睡眠有益於穩定情緒、維持良好的身心狀態。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨說明，樂觀與悲觀往往是個性所造成，但樂觀是可以練習的，例如遇到事情的當下感到悲觀、無望，不妨問自己「有這麼糟糕嗎」、「是我想的太負面了嗎」、「換個想法會如何呢？」都是很好的自我提醒及練習正向思考的方法，建議民眾平常多練習可幫助自己擁有好的睡眠品質。

她呼籲，沒有健康的睡眠已經是一個公共衛生的問題，同時也是罹患疾病的高風險指標，「樂觀」是一項特殊的心理資產，鼓勵民眾應積極的練習，讓自己擁有好的健康狀態。

(中時 )