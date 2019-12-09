受惠歐美節慶加持，關中（8941）11月合併營收1.87億元，較上月成長 6.5％、年減15.96％，累計前11月合併營收達 22.79億元，則較去年同期小減3.8％。

根據美國全國零售商聯合會最新公布今年感恩節至網購星期一期間，美國消費人次達近1.9億，平均每人消費額亦較去年同期成長16％。關中11月除開關閥業務持續穩定貢獻營收外，往年第四季受到冬季氣候因素影響消費者從事戶外休閒活動意願低，向為美國烤肉爐銷售淡季，惟今年美國各地氣溫較過去溫暖，加上年底適逢感恩節、聖誕節、新年等重要節慶，帶動美國自有通路Barbeques Galore單店營收達15萬美金水準，較上月與去年同期分別增加9.2％、11.9％，挹注整體營運表現穩健。

關中主要銷售地區來自北美，旗下烤肉爐業務美國自有通路Barbeques Galore門市數20間，自有品牌Grandhall積極推出技術門檻高的專業級爐具新品等，藉以提升單店坪效。

而環保熱源居家品牌「Lovinflame」，亦成功於Amazon電商平台上架銷售，新品OvenPlus多功能披薩烤肉爐新品，亦規劃年底BarbequesGalore正式上架銷售，與Grandhall既有紅外線烤肉爐、暖爐產品銷售，再創新一波銷售動能。

(工商 )