行動支付在內地相當普及，當二維碼（QR Code）支付及指紋支付普及後，大陸下一步便是迎接人臉識別「刷臉支付」的時代。多間支付巨頭正積極推出此功能技術，為求在激烈的支付市場中爭奪寶座。但事實上，各大支付巨頭打得如火如荼之際，原來「刷臉支付」在華南地區的應用並不廣泛， 而且大眾更對其安全認證滿意度僅得6.8分。

2018年2月，支付寶推出最新人臉識別程式「蜻蜓」，2019年3月，微信亦不甘示弱，推出自己的人臉識別程式「青蛙」。其後，60間銀行亦於10月20日在中國銀聯的組織下宣布，推出全新智能支付產品「刷臉付」，加入人臉識別支付的市場爭奪戰。

就在銀行與支付巨頭在人臉識別支付市場爭奪市占率之際，近日中國金融認證中心（CFCA）於「2019銀行數字化轉型高峰論壇」發表「2019中國電子銀行調查報告」，發現原來華南地區的消費者對人臉識別支付並不買帳。

報告指出，指紋支付的使用率在全國性銀行中已經達到94％，在區域性銀行中亦已達到73％。但人臉識別支付的使用率，在全國性銀行中僅佔39％，區域性銀行中僅佔27％。

報告亦提到，消費者認為人臉識別的速度較指紋及二維碼支付慢，他們必須做出很多動作如眨眼、張嘴等作認證，而且手機必須要舉起才能作識別。

此外，報告顯示消費者對人臉識別的信任度不高，在安全認證方式滿意度部分，用戶對指紋認證的安全滿意度達9.3分，相反人臉識別認證就只得6.8分。有不少網民在討論區表示，擔心人臉識別支付的隱私問題，害怕生物特徵資訊會因此而洩露，所以不會使用「刷臉支付」。

(工商 )