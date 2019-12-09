國民黨總統候選人韓國瑜辦公室今天指出，網路上有人開始用色情合成圖攻擊韓國瑜。對此，韓國瑜下午受訪時表示，已經有人警告他們，接下來還會出3P、吸毒的圖來，他也強調，未來若有這種抹黑抹黃抹紅抹綠的，他一定提告，且不會撤告。

韓國瑜批評，選舉選到這樣已經是非常不入流、非常下三濫，還有人警告他們說未來還會有3P、吸毒照片，用KUSO方式推出；選舉過程一而再再而三抹黑，有假的共諜案、憲兵司令部抓藍襯衫禿頭，象徵性這麼強，現在包括色情圖片，台灣人要睜亮眼睛，要共同維護自由民主果實，不要讓人用抹黑抹黃圖片受到傷害。

韓國瑜說，合成這張圖的當事人已經澄清了，他不是惡意的，這個人有名有姓，但未來有這種kuso照片抹黑抹黃抹紅抹綠，「我一定會提告，絕對不撤告」，他提醒，妨礙《選罷法》是公訴罪，他身為候選人不希望走到這步，希望在幕後搞黑暗的人還我們乾淨選舉的環境。

至於藍委陳宜民推女警的事情，外界質疑陳宜民昨晚臉書道歉不夠誠意，韓國瑜則說，他相信陳有他自己的判斷，他是優秀公共衛生專家，有良好學經歷，人生經驗很豐富，他有看到他臉書，他對此也已經提出看法，他很遺憾，「我尊重他的說法。」

對於請假選總統的事情，韓國瑜反批蔡英文總統，蔡總統都沒請假，平常行程也都以選務為主，「總統的工作都沒用心在做」，公跟私應該要分開，既然他每天也是以選舉為主，為何不請假？

(中時 )