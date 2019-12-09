國民黨立院黨團明天將舉辦的「反滲透法」公聽會，民進黨今天召開記者會，以陸軍退役中將羅文山涉嫌收受大陸政委許智明千萬元政治獻金，在2008年刊登廣告支持馬英九競選總統為例，強調「反滲透法」就是為了防止以類似方式進行滲透，呼籲在本會期三讀通過。

民進黨中央今天由秘書長羅文嘉、副秘書長林飛帆，與立法院民進黨團書記長李俊俋、立委候選人鄭宏輝共同召開「中共全面滲透中華民國，馬英九你為什麼不生氣？」記者會。

羅文嘉和李俊俋拿出馬英九在競選期間，由中華黃埔四海同心會等單位共同刊登的支持廣告，以及同心會會長羅文山、陪同許智明、黃紫玉等人，一同去見馬英九的合照，質疑馬英九是否透過遭判刑的羅文山轉收中共政協的政治獻金？

李俊俋表示，根據判決書，羅文山接受許智明捐款三次，指定協助馬英九在2008年和2012年總統大選期間，刊登競選廣告，要馬英九出來說明一下，雖然馬陣營表明他的政治獻金一切合法，但這些都是在政治獻金中查不到的。

羅文嘉強調，雖然馬英九聲稱他連對岸領導人習近平都見過了，認為與大陸政協見面沒有什麼，重點是，馬英九是否拿了對方的政治獻金？要馬在明天的公聽會上說清楚，「給全民一個交代」。

他說，儘管目前政治獻金法都有規定不得接受來自對岸的政治獻金，但若是透過第三者當 白手套，當前的法令規範不到，民進黨推動「反滲透法」就是要防止中國利用這樣的方式來滲透我們。

民進黨希望國民黨不要刻意利用反併吞法來阻擋「反滲透法」，也呼籲全民支持該法案能儘速在立法院本會期完成三讀。

(中時 )