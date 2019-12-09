「抓賄選始祖」之稱的全國抓鬼大隊長蔡百修教授大家抓賄技巧。（許素惠攝）

徵信業者展示抓賄搜證現代化設備。（許素惠攝）

尋求連任的立委劉建國上午成立反賄選大隊，邀請有「抓賄選始祖」之稱的全國抓鬼大隊長蔡百修教授抓賄撇步，徵信業者也展示最新電子設備，除傳統針孔外，還有各種偽裝成可樂、帽子、眼鏡的針孔攝影機，誓言讓賄選無所遁形，端正選風。

蔡百修表示，當初會想抓賄選就是覺得，台灣的選舉都是黑金的結合，有財勢的人才能當選，這樣沒錢的好人都沒有出頭的機會，因為希望看到更好的台灣，所以決定反賄選就從自己做起。

蔡百修教授大家許多抓賄賺獎金技巧，其中最簡單且有效的就是，收到賄款後不要再拿給第三人看，趕緊以乾淨塑膠袋裝起來交給檢警，因為上面已經有行賄者的指印。

林姓等徵信業者則展示多項現代化的搜證設備，針孔攝影機以各式各樣外貌掩護，包括可樂、帽子、眼鏡等，令大大開眼界。

林內鄉長張維崢表示，近幾年嚴重氾濫的假新聞，把沒影的事塑造的若有其事，引發民眾恐慌，已經讓選戰蒙上一層陰影，加上賄選已從過去的抄名單形式，轉變為科技化、網路化等，抓賄也得科技化，以徵信社的專業器材及蔡百修的反賄選經驗，封殺所有賄選及暴力威脅的行為。

劉建國希望大家共同守護雲林，切莫為了幾千元賄絡，而葬送雲林的未來，面對賄選、黑金或暴力，應立即拍照或截圖蒐證，並撥打反賄選專線0800-024-099賺獎金。

民進黨雲林縣黨部廖丁賜主委表示，2007年選罷法修正，規定凡是有候選人賄選政黨必須連坐，修法後，根據統計顯示，共有167人賄選政黨被連坐處罰判刑確定，其中有145人是國民黨籍，比例高達87％，也就是說100人就有87人是國民黨籍。

劉建國競選總幹事林慧如指出，日前看到國民黨成立抓鬼大隊反賄選，覺得很諷刺，實再是「打人的喊救人」，但還是希望國民黨真心懺悔，讓賄選在國民黨內絕跡，還台灣一個乾淨的選舉環境，也呼籲人民睜大眼睛，將票投給真正乾淨選舉的人。

(中時 )