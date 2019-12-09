「2019年關帝文化國際學術研討會暨扶鸞展演高峰講壇」，將展出關帝歷史文物。（陳淑芬攝）

「2019年關帝文化國際學術研討會暨扶鸞展演高峰講壇」將於21日及22日在台中科技大學及南天宮登場，主辦單位邀請信仰關帝民眾參加。（陳淑芬攝）

台灣宮廟稠密，信眾常絡繹不絕，拜神意義在哪裡？社團法人中華關聖文化世界弘揚協會理事長黃國彰表示，拜神的意義在於崇敬神明的精神情操，但常聽聞被加入個人意識而變成迷信，舉辦「2019年關帝文化國際學術研討會暨扶鸞展演高峰講壇」，邀集國內外專家學者發表12篇關聖文化論文，並展出文物，希望弘揚關聖帝君仁勇忠義的精神。

「2019年關帝文化國際學術研討會暨扶鸞展演高峰講壇」將在21日、22日於台中市的南天宮及國立台中科技大學舉行研討會及關帝君文物展出，9日舉行活動記者會，擔任活動籌備會主任委員的黃國彰、台中科大校長謝俊宏、南天宮主委吳光雄及台中科大應用中文系主任洪錦淳、前系主任林教授翠鳳等人與會，邀請全台信仰關聖帝君的民眾參加。

黃國彰表示，台灣宮廟很多，但常見慶典越大、爭議越大，拜神常因被加進個人意識而於變成迷信，這是社會所不樂見。關帝忠義仁勇的道德精神影響華人深遠，在台灣信仰關帝有近4百年歷史，並形成關帝文化，現今社會常缺乏道義，讓人憂心，希望透過舉辦「2019年關帝文化國際學術研討會暨扶鸞展演高峰講壇」，倡導浩然正氣、仁勇忠義精神。

黃國彰說，人深怕違抗天命，透過祈求等形式希望神明將訊息傳到人世，自古相傳由代表吉祥的鸞鳥傳達，演變成宮廟權威人士透過扶鸞筆書寫傳達，古代扶鸞者都是飽讀詩書的社會賢達，活動中將由5間權威宮廟展演扶鸞儀式。此外，將邀請國內外學者發表12篇關帝文化論文，並推出關聖受歷代皇帝封侯聖旨及官印等文物展，希望能發揚關帝信仰文化。

謝俊宏則說，信仰不是要彰顯神蹟，而是要提振文化內涵，關聖帝君受歷代帝王加封，尊為聖賢及關聖大帝祭拜，希望社會能進一步了解關帝成聖的歷史文化，從而效法忠孝節義的精神。

(中時 )