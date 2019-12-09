王淺秋（右）、鄭照新開記者會。（黃福其攝）

三立新聞的此則獨家新聞，引來韓陣營提告。（黃福其攝）

針對韓國瑜遭合成情色圖一事，韓國瑜競選辦公室下午發聲明表示，公佈原意為遏止抹黃行為，現在已有人坦承為製圖者，強調其原意是為了警告網路可能出現合成圖，卻不慎遭有心人惡意散播，因製圖者已經自首，競辦暫時將不報案，但強調若未來仍有人持續惡意傳播該合成圖，競辦將採取進一步法律行動。

國民黨總統候選人韓國瑜陣營，上午開記者會「爆料」網路社群已出現韓國瑜的抹黃照片，因此下午將赴台北市警局正式報案，請警方偵辦；此外，三立新聞台日前獨家報導「瓜田變砂石場！村長抗爭遭打死，瓜農爆李日貴仗勢欺人」，完全是假新聞，已請律師要在雲林縣直接提告加重誹謗、違反選罷法。

韓競辦總發言人王淺秋上午開記者會，出示多張照片指出，選戰打下來，韓國瑜被抹紅、抹黑，還要抹黃了，最近開始在社群、黑韓網頁流傳一張抹黃照路，她下午到北市警局提告，這如同憲兵以影射方式攻擊影射韓是共諜，如此用公家資源攻擊方式，不斷地發生。

王出示的照片，是一對裸體男女相擁在床上，標著「眼見為憑？真真假假、假假真真」。

韓競辦發言人鄭照新也說，這張圖片以含沙射影企圖抹黃，競辦已收到消息，先前有房屋、砂石兩顆核彈，接著民進黨可能在本周或下周用抹黃方式，丟第三顆彈。他呼籲民進黨用光明正大的方式選舉，不要用含沙射影這種低階、不入流的手段來競選，要回到政策路線探討。

王淺秋也說，另一件是今天已經請律師直接正式提告三立新聞獨家新聞「瓜田變砂石場！村長抗爭遭打死，瓜農爆李日貴仗勢欺人」。這則報導標題沒問號，內容直接寫村長抗爭時被活活打死，但後面訪問遺孀時說法不一，因為事實根本不是這樣，所以報導最後加一句「真相有待釐清」。

她說，那則報導從標題到內容，通通指涉李佳芬的父親李日貴當議員任內，村長廖德川被活活打死，但其實廖村長的任期從79年8月1日到 87年7月31日，這段期間都健健康康、活活潑潑，一點事情都沒有；廖村長是95年才因病去世，所以根本「當村長期間帶人抗議，被活活打死」是完全抹黑、完全的假新聞，「廖村長是被媒體提前在新聞裡打死了」，但那時其實人家還活得好好的。

記者會中，三立新聞台記者提問王，韓營在多次媒體聯訪說是三立的或問記者是哪家媒體，如此指稱讓記者有被霸凌的感覺，王是新聞界前輩，有何看法？

王淺秋說，三立剛開台時，她也在三立服務，非常了解三立記者的心情，但她更常聽三立的朋友說「不好意思我要這樣處理或這樣寫，是因為公司的立場」，所以他們非常理解媒體的辛苦，知道大家各自作自己的工作。其實韓團隊非常尊重所有媒體記者，至少韓或團隊成員沒有對記者口出惡言，或由其他人直接對記者質疑或攻擊，質疑的當然是電視台本身若有立場的話，與當初所學新聞道德有不同方向，必須被檢驗。

她強調，韓營討論的都是電視台本身，例如廖村長被打死的那則報導，上次韓營公布三立也下廣告在臉書，特別下的是酸韓或黑韓新聞，這是呈現事實；韓團隊對記者或電視台很尊重，質疑的是報導假內容。

(中時 )