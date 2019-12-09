台灣不缺愛心，但不少民間捐助卻因過度集中特定對象，造成資源分配不均。台南市政府為使社福資源更有效運用，9日宣布以公益彩券盈餘分配基金建置公益平台，將「提供捐贈資訊的整合」與「資源的媒合」，讓愛心善行效益加倍。社會局表示，目前公益平台已有48個會員，物資捐贈37筆，累積捐贈金額336萬7900元，預計可協助9000人。

市長黃偉哲表示，設置公益平台的發想，緣自多年來經常接到民間慈善團體的反映，指想捐贈現金或物資卻不知道有那些對象真正欠缺，導致民間資源過度集中某些特定族群或行政區，因而造成資源分配不均。

黃偉哲認為，資源過度集中的結果，也容易導致部分受助者覺得物資獲得太容易，不懂得珍惜，甚至還會互相比較慈善單位捐贈物資的好壞，這些現象往往都會讓公益大打折扣，也失去社會救助的真諦。有鑑於此，透過公益平台資訊E化，可以幫助全市社褔資源整合，讓公私協力發揮更大的功能，落實希望家園照顧弱勢優先的城市願景。

社會局也指出，台南市公益平台有2大服務功能，一是「提供捐贈資訊的整合」，藉由各項捐贈資訊登錄，讓註冊會員知道各行政區的捐贈資源情況，進一步達到社會資源分配與共享的目的；另個功能則是「資源的媒合」，透過指定捐贈協助特殊個案，可以擴大弱勢對象的照顧。

社會局還說，該局邀請慈善單位、企業、宗教團體及各區公所等單位召開系統操作說明會後，截至目前公益平台已累積48個會員，其中已登錄平台的物資捐贈筆數有37筆，累積捐贈金額也達336萬7900元，預計各界善心可協助的受益人次近9000人。

社會局還強調，台南市公益平台採會員制，註冊會員方式相當簡單，只要提供申請單位的帳號、密碼、聯絡人姓名、聯絡電話及電子信箱即可申請註冊。由於採會員制，部分功能如「愛心成果」、「我要捐助」及「愛心媒合」功能需註冊網站會員才能瀏覽，歡迎各立案的財團法人、社團法人、宗教團體、企業等單位，一起加入會員，共襄盛舉，藉由串連彼此的愛心，讓善的循環產生更多正面的力量。

(中時 )