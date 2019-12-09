近日義大利對中國的態度漸趨強硬。其國會外交委員會日前通過聲援香港的決議案，要求調查香港警察濫用武力的情況，促請釋放參與示威而被捕的市民，並呼籲交出禁止黃之鋒赴歐演講的「正當理由」。雖然義大利此前宣佈參與「一帶一路」合作，但其國內已因中資投資，而出現明顯「反中」聲音。

紐約時報報導，早在90年代，中國移民來到義大利的紡織工廠工作，然後買下紡織工廠。那時，許多義大利人的工廠因為中國製造的廉價布料而失去了生意。中資工廠從中國進口布料，並製造廉價的快時尚商品，而不是自製布料，這削弱了當地人的利益，已令當地人不滿。

曾在義大利經營鞋履生產公司的卡蒂尼指出，中國成功加入世界貿易組織後，義大利鞋履生產商的出口量急跌了超過40％。德國客戶都取消了訂單，並表示能從中國供應商那裡用低價買到越來越高質量的鞋履，「有義大利品牌聲稱，用一半的價格就能從中國買到同樣的鞋子。」

報導又指出，在中資到義大利設廠後，時裝品牌Zara的衣服只想要最好的外觀，卻想方設法降低品質，只追求看起來有好的品質。對於義大利人而言，這充滿「恥辱」，不少義大利人更因而賣掉了其服裝工廠，不願與時裝大牌合作。

報導更引述被中資工廠裁員的紡織工人特拉瓦格利尼稱，中國企業不納稅，還違反工資法，降低了所有人的工資，因此不會接受中國工廠的工作機會。

不過移民到義大利的中國人卻認為，他們來到義大利後，義大利的工作機會增加。其中，由中國人馬可洪父母經營的服裝公司，經營Distretto 12品牌。約有35人在這家工廠工作，義大利人佔差不多一半。

(工商 )