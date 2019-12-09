聯電(2303)2019年11月合併營收為138.92億元，雖比10月新高145.87億元減少4.76%，但較去年同期增加20.23%。聯電第四季業績持續向上，營收預估季增一成。

聯電因已完成收購日本三重富士通半導體，帶動10月營收攀升至145.87億元，刷新歷史新高紀錄。11月營收降至138.92億元，仍達歷史第三高，本季在日本新廠產能挹注下，單季營收將創新高。聯電2019年1-11月營收1348.31億元，較去年同期減少3.6%。

聯電樂觀看本季，預期第四季晶圓出貨量可望增加10%，營收將攀高。

聯電預期本季整體業務前景將維持穩健，動能主要來自通訊和電腦市場領域新產品的布建及存貨回補，產品包括5G智慧手機用的射頻晶片、有機發光二極體（OLED）驅動晶片及電腦周邊和固態硬碟的電源管理晶片。此外，聯電10月1日取得MIFS所有股權，這是一座位於日本的12吋晶圓廠，為客戶提供90奈米、65奈米及40奈米製程的產品，將提升聯電的市占率，並擴大特殊及邏輯技術。

聯電公司預期，第四季產能利用率將趨近90%，晶圓出貨量將增加10%，產品平均售價將持平。由此推估，聯電第四季營收將季增一成，單季營收估約415億元，將歷下歷史單季新高。

(時報資訊)